В Совфеде назвали категории россиян с правом на две пенсии

Сразу две пенсии полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Эти граждане могут получать одновременно выплаты по инвалидности и по старости.

Кроме того, в отдельных случаях две пенсии могут получать бывшие сотрудники силовых структур, уточнила сенатор. Речь идет о военной пенсии и пенсии по старости.

Бибикова объяснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, выработали двадцать один пенсионный балл и стаж, который в 2021 году составляет двенадцать лет. Однако в этом случае из двух частей пенсии по старости - фиксированной и страховой – выплачивается только страховая, обратила внимание сенатор.