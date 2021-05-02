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В Совфеде назвали категории россиян с правом сразу на две пенсии

Ювелина Бернст
33 минуты назад
Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, какие категории россиян могут получать одновременно две пенсии. Об этом пишет "Парламентская газета".
В Совфеде назвали категории россиян с правом на две пенсии
Фото: ТАССТАСС
Сразу две пенсии полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Эти граждане могут получать одновременно выплаты по инвалидности и по старости.
Кроме того, в отдельных случаях две пенсии могут получать бывшие сотрудники силовых структур, уточнила сенатор. Речь идет о военной пенсии и пенсии по старости.
Бибикова объяснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, выработали двадцать один пенсионный балл и стаж, который в 2021 году составляет двенадцать лет. Однако в этом случае из двух частей пенсии по старости - фиксированной и страховой – выплачивается только страховая, обратила внимание сенатор.
Ранее сообщалось, что на фоне ускорившейся в начале года инфляции пенсии россиян снизились в реальном выражении.
Личный счет,Елена Бибикова,Совет Федерации,Парламентская газета,
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