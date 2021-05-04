Майские каникулы скажутся на зарплате, считает более 33% россиян. При этом более половины жителей страны полагают, что длинные выходные на их доход не повлияют. Чуть менее половины считают, что можно сделать длинные майские ежегодным событием. Однако если придется отказаться от новогодних каникул, то лучше оставить все как есть, считает большинство участников онлайн-соцопроса.

Сайт Webbankir провел соцопрос, выяснив отношение жителей России к длинным майским выходным. Об этом сообщает «РИА Новости».

33,8% россиян полагают, что нерабочие дни с 1 по 10 мая ударят по их заработку, при этом почти каждый десятый житель страны рассчитывает, что заработает больше, чем обычно.

В то же время большинство опрошенных – 56,6% — считают, что дополнительные дни отдыха никак не скажутся на их зарплате. Почти столько же, две трети россиян, намерены провести эти дни дома. Немногим более четверти опрошенных поедут отдыхать за город, а еще 5% изъявили намерение поехать на курорты.

В конце апреля портал Rambler сообщил, что около трети респондентов планируют потратить на праздниках от 5 до 10 тысяч рублей, 19% — от 10 до 30 тысяч, 15% — больше 30 тысяч. Эксперты полагают, что эти каникулы незначительно скажутся на российской экономике. Потреблять в праздники меньше россияне не будут, а предприятия с непрерывным циклом производства все равно продолжают работать. Об этом, в частности, заявил в эфире radiokp.ru экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

«С экономической точки зрения, я думаю, будет все замечательно, потому что праздники — это перенаправление трат в другие секторы экономики, которые тоже получают возможность получить дополнительные средства, доход, то, что человек не успевает приобрести в будние дни», — предположил эксперт.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими, сообщила пресс-служба Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе.

В документе также говорится, что такое решение было принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения» коронавируса, а также «укрепления здоровья граждан» РФ и «в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации».

Спустя пару дней вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работодатели обязаны выплачивать заработную плату своим сотрудникам в нерабочие дни.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — подчеркнула она.

По данным портала Superjob, продолжать работать в майские праздники намерены банки, компании производственной отрасли и предприятия сферы услуг. Лишь 26% организаций в России намерены отдыхать с 4 по 7 мая. Опрос компании «Мегаплан» показал, что длинные майские считают излишними более 25% представителей малого и среднего бизнеса. Особенно вредными они считают эту меру в условиях пандемии COVID-19.