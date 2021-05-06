Правила оплаты больничных изменятся в России

Сейчас ответственность по оплате больничного возлагается на работодателя. По новому закону работникам не надо будет подавать заявления, выплаты будут начисляться автоматически. Смена бумажного больничного на электронный должна произойти до конца текущего года.
На сегодня электронный лист нетрудоспособности выдают более 90% поликлиник и больниц. На руки пациентам выдают талон с номером больничного. По этому талону всегда можно проверить подлинность документа в системе ФСС, где хранится реестр больничных.
Как сообщалось ранее, процедура распространится на выплаты больничных, пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучёт в ранние сроки беременности, и при рождении ребёнка, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком во всех регионах страны.