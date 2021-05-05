К 5 мая ставки по вкладам в российских банках выросли в диапазоне от 0,2 до 1,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Промсвязьбанк изменил условия по пяти продуктам линейки вкладов (всего их шесть), максимальный рост ставки - от 1,45 до 1,5 процента.

В «Почта банк» решили повысить ставки для всех своих базовых депозитов. Для вкладов на один год ставка выросла на 0,25 процентного пункта, а на 1,5 года – на 0,35.

банке «Открытие» изменились условия по накопительным счетам (ставки выросли на 0,2-0,5 процентного пункта), а в МКБ решили платить проценты за остаток средств на зарплатных картах.

Рост ставок произошел на фоне решения Центробанка повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до пяти процентов годовых.

Как писал «Рамблер», ранее аналитики предупреждали об оттоке средств с депозитов из-за низких ставок и введения НДФЛ на проценты по вкладам. Ставка налога составила 13 процентов. Он касается людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом будут облагаться не сами вложения, а доход с них.