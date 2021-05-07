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Дорога молодых. Безработица во всем мире бьет по молодежи. Как с ней справляется Россия?

Lenta.ru
41 минуту назад
Мировой рынок труда подвергся серьезному испытанию: коронавирус оставил без работы миллионы человек, а мировая экономика недосчиталась триллионов долларов. Сильнее всех от пандемии пострадала молодежь: именно молодые люди чаще всего работали в сферах, понесших убытки из-за пандемии. Проблема приобрела такой масштаб, что эксперты уже начали говорить о появлении «потерянного поколения». Российский рынок труда в минувшем году потерял миллион молодых работников, а общий уровень безработицы побил многолетние рекорды. Вернуться на прежний уровень власти намерены уже к началу 2022 года, однако неизбежность запланированного успеха пока не так очевидна. Молодые и перспективные — в материале «Ленты.ру».
Безработица во всем мире бьет по молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сокрушительный удар
Международная организация труда (МОТ) заключила, что пандемия коронавируса нанесла глобальному рынку труда сокрушительный удар. Мир столкнулся с безработицей небывалых масштабов: только в 2020 году без работы остались 114 миллионов человек. Для мировой экономики это обернулось потерей 3,7 триллиона долларов (4,4 процента ВВП). Отдельно МОТ обратила внимание на безработицу среди молодежи, в 2020-м среди людей в возрасте от 15 до 24 лет она составила 8,7 процента в среднем по миру, в то время как среди людей постарше работу потеряли 3,7 процента. Тенденция говорит об опасности появления «потерянного поколения», предупредили эксперты.
Причем воздействие пандемии было неравномерным, и мужчины пострадали от нее не так сильно, как женщины: на их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми. Уровень безработицы среди женщин рос быстрее, чем общий уровень безработицы в период пандемии, подчеркнули эксперты аудиторской сети PwC. Такую же тенденцию проследило и агентство Bloomberg и указало, что женщины больше мужчин были заняты в наиболее пострадавших отраслях экономики: туризме, сфере развлечений и общепите.
На фоне растущего числа заражений COVID-19 и введения локдаунов экономика стран ЕС по итогам прошлого года сократилась на 6,8 процента. Эксперты страховой компании Euler Hermes предупредили, что в ближайшем будущем Европу ждет всплеск безработицы. Ее рост, по прогнозам, составит 38 процентов по сравнению с тем уровнем, который был до пандемии (с 4,8 миллиона человек в первом квартале 2020 года до 6,6 миллиона человек в третьем квартале 2021 года). Сложнее всего обстановка складывается в Испании: уровень безработицы там составил 16,1 процента (3,7 миллиона человек), Италии (10,2 процента, или 2,5 миллиона) и Латвии (8,7 процента, или 83 тысячи человек). В среднем по ЕС безработица составила 7,5 процента — около 16 миллионов человек, подсчитал Eurostat.
В США уровень безработицы пошел на спад и к апрелю 2021-го составил 6 процентов — 9,7 миллиона человек (против 14,7 процента в апреле 2020 года). К докризисным показателям американские власти хотят вернуться в будущем году. Главным стимулом станет план по спасению экономики на 1,9 триллиона долларов, который утвердил президент Джо Байден. Согласно ему, всем работающим семьям в США выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов.
Проблема молодежи
Максимальный уровень безработицы в России с наступления пандемии зафиксировали в августе 2020 года, тогда он составлял рекордные 6,4 процента от экономически активного населения, или 4,8 миллиона человек. В текущем году безработных стало меньше в несколько раз. По данным Минтруда, сейчас в стране насчитывается 1,755 миллиона зарегистрированных безработных.
Подсчеты Росстата говорят, что уровень безработицы снизился с 5,7 до 5,4 процента — до 4,1 миллиона человек. Однако статистика учитывает только россиян, обратившихся на биржу труда. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последний месяц и готов приступить к работе в течение недели. Так что в действительности уровень безработицы может быть в разы выше. По данным опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, четверти россиян после увольнения хватит денег только на неделю. Каждый пятый участник опроса (20 процентов) рассказал, что может позволить себе искать работу две недели, прежде чем начнет испытывать финансовые трудности.
Особенно сильно безработица коснулась молодых россиян. Исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что за прошедший год рынок труда лишился 1,65 миллиона человек, причем миллион из них — работники до 30 лет. Это стало рекордом за последние 12 лет. Больше всего пострадали сферы услуг, промышленности и транспорта. Потенциальный ущерб пока не подсчитывали.
В Минтруде сложившуюся ситуацию связали с отказом молодежи от стажировок, а работодателей — от найма неквалифицированных сотрудников. Наибольшее снижение количества молодых сотрудников произошло в Амурской области (минус 22 процента за год, или 19 тысяч человек), Северной Осетии (минус 11 тысяч) и Мурманской области (минус 13 тысяч). Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что во время карантина уровень занятости среди работников до 30 лет упал значительно ниже по сравнению с другими возрастными группами. Дело в том, что именно молодые люди чаще всего работали в сфере услуг и секторе малого и среднего бизнеса, особенно пострадавших из-за локдауна и падения спроса.
Пути спасения
Российские власти признали, что 2020 год стал для экономики худшим за послевоенное время, главная цель экономической политики в 2021 году — восстановление рынка труда. Правительство помогало людям, оставшимся без работы. Речь идет о пособиях по безработице, максимальный размер — 12 130 рублей. Пособие останется повышенным до конца 2021 года, но продолжат ли их выплачивать и потом — неизвестно. Россияне в свою очередь признались, что хотели бы получать пособие вдвое больше — 26,6 тысячи рублей.
В конце марта глава российского Минтруда Антон Котяков говорил, что стране удалось избежать роста безработицы. «В условиях пандемии благодаря совместной работе и тем мерам, которые правительство оказывало непосредственно предприятиям и нашим безработным гражданам, нам удалось избежать существенного роста безработицы за счет совместных усилий», — заверил он.
Тогда же президент Владимир Путин поручил до конца текущего года вернуть показатели занятости на допандемийный уровень 2019 года (4,6 процента). «Возможно, восстановление будет идти не так быстро, и за год может не получиться полностью восстановить ситуацию, но цифры должны приблизиться к докризисным значениям», — предположила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
Изменения на рынке труда породили новые тренды: многие россияне стали менять профессии на более востребованные. Самыми перспективными граждане посчитали сферу IT, а также робототехнику и искусственный интеллект. Власти сделали ставку на переобучение и выделили на эти цели три миллиарда рублей. В Минэкономразвития предложили делать из безработных бизнесменов.
Ведомство разработало программу «Вовлечение в предпринимательство», которая в перспективе поможет людям открыть свое дело. Власти ставят перед собой сверхзадачу — к 2024 году бывшие безработные должны будут открыть как минимум 1,2 тысячи новых бизнесов. Предложение от ведомства поступило еще прошлой осенью, но результатами в ведомстве пока не делились. Кроме того, власти намерены переобучить или дать дополнительное образование гражданам старше 50 лет и женщинам с маленькими детьми. В ближайшие три года на это направят почти 25 миллиардов рублей.
Еще одна инициатива для поддержки рынка труда — субсидии компаниям за трудоустройство граждан, которые потеряли работу во время пандемии. Государство готово выделить 12 миллиардов рублей и надеется таким образом трудоустроить 200 тысяч человек. Причем субсидии власти собираются перечислять не сразу: первый транш поступит через месяц после найма, второй — через три, а последний — через полгода. По оценке Минтруда, размер субсидии за одного трудоустроенного составит около 50 тысяч рублей. Уже поданы заявки на оформление свыше 60 тысяч человек.
В МОТ надеются, что активное восстановление рынка труда начнется во втором полугодии 2021-го. «Нас обнадеживают появившиеся признаки восстановления, но они слишком ненадежны и слабы, и мы не должны забывать, что ни одна группа или страна не сможет восстановиться в одиночку», — предупредил глава организации Гай Райдер. Решить вопрос с безработицей в России поможет только широкий подход. Однако для восстановления рынка труда еще остаются препятствия: опасность наступления третьей и последующих волн коронавируса пока никуда не исчезла.
Личный счет,Статьи,Елена Трубникова,Антон Котяков,Елена Анисимова,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минэкономразвития,Минтруд,Росстат,ЕС,Bloomberg,Lenta.ru,
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