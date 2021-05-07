Безработица во всем мире бьет по молодежи

На фоне растущего числа заражений COVID-19 и введения локдаунов экономика стран ЕС
по итогам прошлого года сократилась
на 6,8 процента. Эксперты страховой компании Euler Hermes предупредили, что в ближайшем будущем Европу ждет
всплеск безработицы. Ее рост, по прогнозам, составит 38 процентов по сравнению с тем уровнем, который был до пандемии (с 4,8 миллиона человек в первом квартале 2020 года до 6,6 миллиона человек в третьем квартале 2021 года). Сложнее всего обстановка складывается в Испании: уровень безработицы там составил
16,1 процента (3,7 миллиона человек), Италии (10,2 процента, или 2,5 миллиона) и Латвии (8,7 процента, или 83 тысячи человек). В среднем по ЕС
безработица составила 7,5 процента — около 16 миллионов человек, подсчитал
Eurostat.