Инвестор рекомендовал поспешить с покупкой валюты

Вторая составляющая — геополитика. Именно на ней рубль упал в последний месяц — были введены новые санкции и была очень жесткая риторика со стороны США, однако сейчас "мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар". По мнению Клопенко, укрепление ниже 70 вряд ли возможно — к этому пока нет никаких предпосылок — и как раз в диапазоне 70-75 можно совершать покупку валюты с целью диверсификации сбережений.