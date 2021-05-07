Инвестор рекомендовал поспешить с покупкой валюты

"Конечно, мы видим новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии, но, с другой стороны, есть и оптимистичная деловая статистика из США и многих стран Европы", — указал эксперт.
"Все это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель — и это хорошо для рубля", — отмечает он.
"Прежде всего это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ и тогда диапазон будет 75-85, а если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше", — заключил эксперт.