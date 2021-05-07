Стало известно, зачем мошенники спрашивают о картах в банках

Телефонные злоумышленники интересуются, в каких банках у клиента есть карты, чтобы облегчить вхождение в доверие и рассказать историю о «списании» денег со счета. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Центробанка, Мошенники часто представляются сотрудниками налоговой инспекции правоохранительных органов . Они обычно обладают сведениями о фамилии, имени и отчестве человека и часто даже о месте регистрации. При этом, узнав о том, в каких банках у потенциальной жертвы есть карты, злоумышленники проще смогут входить в доверие и рассказывать о «несанкционированном списании» или «подозрительной операции».

Автор статьи привела в пример историю своего общения с телефонным мошенником, который представился оперуполномоченным. Он знал ее инициалы, говорил уверенно и даже на какое-то время заставил поверить, что настоящий сотрудник правоохранительных органов.

При этом на вопрос, зачем нужно ехать в отделение, он заявил, что МВД стало известно о краже с ее вклада 50 тысяч рублей, и попросил назвать другие банки, в которых у журналистки есть деньги. После того, как мошенник услышал названия первых попавшихся финансовых организаций, он, не попрощавшись, положил трубку.