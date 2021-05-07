Стало известно, зачем мошенники спрашивают о картах в банках

Автор статьи привела в пример историю своего общения с телефонным мошенником, который представился оперуполномоченным. Он знал ее инициалы, говорил уверенно и даже на какое-то время заставил поверить, что настоящий сотрудник правоохранительных органов.
При этом на вопрос, зачем нужно ехать в отделение, он заявил, что МВД стало известно о краже с ее вклада 50 тысяч рублей, и попросил назвать другие банки, в которых у журналистки есть деньги. После того, как мошенник услышал названия первых попавшихся финансовых организаций, он, не попрощавшись, положил трубку.
«Рамблер» писал, что с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн - мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Такие данные привели аналитики BrandMonitor.