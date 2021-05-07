Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Стало известно, зачем мошенники спрашивают о картах в банках

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Телефонные злоумышленники интересуются, в каких банках у клиента есть карты, чтобы облегчить вхождение в доверие и рассказать историю о «списании» денег со счета. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Стало известно, зачем мошенники спрашивают о картах в банках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мошенники часто представляются сотрудниками налоговой инспекции, Центробанка, правоохранительных органов. Они обычно обладают сведениями о фамилии, имени и отчестве человека и часто даже о месте регистрации. При этом, узнав о том, в каких банках у потенциальной жертвы есть карты, злоумышленники проще смогут входить в доверие и рассказывать о «несанкционированном списании» или «подозрительной операции».
Автор статьи привела в пример историю своего общения с телефонным мошенником, который представился оперуполномоченным. Он знал ее инициалы, говорил уверенно и даже на какое-то время заставил поверить, что настоящий сотрудник правоохранительных органов.
При этом на вопрос, зачем нужно ехать в отделение, он заявил, что МВД стало известно о краже с ее вклада 50 тысяч рублей, и попросил назвать другие банки, в которых у журналистки есть деньги. После того, как мошенник услышал названия первых попавшихся финансовых организаций, он, не попрощавшись, положил трубку.
«Рамблер» писал, что с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн - мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Такие данные привели аналитики BrandMonitor.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,Центральный банк России,МВД,Аргументы и Факты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители