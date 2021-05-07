Участники Великой Отечественной войны в среднем получают ежемесячно по 42 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд России пишет URA.RU.

«Средний размер у участников ВОВ - 42 тысячи рублей, у инвалидов ВОВ - 32,6 тысячи рублей», - отметили в ПФР.

В фонде также пояснили, что уже завершены ежегодные выплаты по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченные к 9 мая. Пособие получили более 32 тысяч граждан России, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Всем ветеранам деньги были доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами», - подчеркнули в Пенсионном фонде.

Ранее «Рамблер» писал о россиянах, которые получают увеличенную пенсию. Член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, что увеличить размер пенсии можно благодаря званию ветерана труда, заслуженного артиста России, государственным наградам, почетным грамотам и благодарностям министерств.