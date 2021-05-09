Части россиян оказалось доступно право на двойную пенсию

Специалист пояснил, что, согласно законодательству, россияне могут претендовать на три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. Есть категории граждан, которые могут получать сразу два вида выплат: граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторы техногенных катастроф и члены их семей, а также люди, получившие травмы вследствие этих аварий; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда»; члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы.