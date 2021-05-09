Части россиян оказалось доступно право на двойную пенсию

Ранее гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин объяснил
, что самостоятельно рассчитать пенсию не так сложно, как кажется. По его словам, любой человек, выходящий на заслуженный отдых, может воспользоваться формулой подсчета и данными о своем ежегодном заработке и выяснить, какую ему назначат пенсию. Платыгин уточнил, что страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию, а С — фиксированная выплата.