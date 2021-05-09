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Россиян предупредили о скором росте цен на еду

Ювелина Бернст
3 часа назад
В ближайшее время в России подорожает ряд продуктов, сообщил финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов. Его слова передает «Вечерняя Москва».
Россиян предупредили о скором росте цен на еду
Фото: ТАССТАСС
Следует ожидать повышения цен на 15—20% на чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы, предупредил Смирнов.
Он объяснил, что некоторые ингредиенты или отдельные продукты завозят в Россию из-за рубежа. Поэтому их цена зависит от валютного курса, а рубль за последние недели заметно ослаб.
При этом резкого скачка цен не будет из-за принятых ЦБ мер, утверждает экономист. По его словам, подорожание будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.
Ранее кондитеры предупредили о подорожании конфет и вафель из-за подорожания сырья.
Кроме того, уже сообщалось о возможном подорожании молока на 10-15% в связи с экособором и запуском маркировки продукции.
Личный счет,Владимир Смирнов,Центральный банк России,
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