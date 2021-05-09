Россиян предупредили о скором росте цен на еду

Следует ожидать повышения цен на 15—20% на чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы, предупредил Смирнов.

Он объяснил, что некоторые ингредиенты или отдельные продукты завозят в Россию из-за рубежа. Поэтому их цена зависит от валютного курса, а рубль за последние недели заметно ослаб.