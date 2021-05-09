Россиян предупредили об опасностях при покупке долларов

Финансовый аналитик рассказал, какие неприятности таит покупка долларов для россиян. Долларовые счета в банках могут временно заморозить в случае серьезного конфликта с США. Об этом предупредил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов
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Он считает, что лучше не покупать наличные доллары в банках и обменниках: разница между ценой продажи и покупки довольно велика. Это ведет к снижению доходности операций. Специалиста цитирует
агентство «Прайм».
«Особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту», — сказал Дроздов.
Кроме того, сотрудники обменных пунктов часто используют нечистоплотные схемы, а у обменников могут находиться криминальные личности.
Наличные можно потерять в результате кражи или пожара. Вдобавок они никогда не приносят доход.
«Если уж вы твердо верите в долгосрочные перспективы иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера», — сказал эксперт.
При этом не стоит безрассудно полагаться на доллары и евро. Любые валюты подвержены инфляции, поскольку мировая экономика значительно просела. Аналитик также считает, что при серьезной конфронтации с США транзакции в американской валюте и счета в ней могут быть временно заморожены. Поэтому складывать все яйца в одну корзину нельзя.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что финансист рассказала, что станет с банковскими вкладами россиян.