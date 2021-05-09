Россиян предупредили об опасностях при покупке долларов

Кроме того, сотрудники обменных пунктов часто используют нечистоплотные схемы, а у обменников могут находиться криминальные личности.

Наличные можно потерять в результате кражи или пожара. Вдобавок они никогда не приносят доход.

При этом не стоит безрассудно полагаться на доллары и евро. Любые валюты подвержены инфляции, поскольку мировая экономика значительно просела. Аналитик также считает, что при серьезной конфронтации с США транзакции в американской валюте и счета в ней могут быть временно заморожены. Поэтому складывать все яйца в одну корзину нельзя.