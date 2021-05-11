Должникам хотят гарантировать прожиточный минимум

В России могут установить минимальный гарантированный доход должников. Соответствующий законопроект ( 1109997-7
) разработан группой депутатов и сенаторов и предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве».
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Документ предусматривает предоставление права обращения в Федеральную службу судебных приставов с указанием счёта, с которого средства начиная от уровня прожиточного минимума списываться не будут. На сегодняшний день эта сумма составляет 12 702 рубля. Уточняется, что в случае наличия у должника иждивенцев расчёт данной суммы будет пересматриваться.
Изменения в законодательство вносятся для защиты граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вышеупомянутые методы не распространяются на алименты, возмещение ущерба или вреда, вреда в связи со смертью кормильца.
«Человек не должен оставаться без средств в безвыходной ситуации. Мы работали над инициативой несколько лет. Нам важно, что президент высказался за принятие этого закона», — сказал ранее один из инициаторов законопроекта, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Депутат объяснил, почему важно законодательно прописать среднее значение прожиточного минимума.
«Единый подход упрощает процедуру и делает её более справедливой. Во-первых, прожиточные минимумы в регионах разнятся. Во-вторых, человек может жить в одном регионе, а счёт открыть в другом — неясно, как в таком случае рассчитывать сумму», — добавил Исаев.
Законопроект предполагается рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.