Должникам хотят гарантировать прожиточный минимум

Документ предусматривает предоставление права обращения в Федеральную службу судебных приставов с указанием счёта, с которого средства начиная от уровня прожиточного минимума списываться не будут. На сегодняшний день эта сумма составляет 12 702 рубля. Уточняется, что в случае наличия у должника иждивенцев расчёт данной суммы будет пересматриваться.