Россиянам упростили получение соцподдержки

В России упростили процедуру получения различных льгот и пособий. Соответствующий закон вступает в силу с сегодняшнего дня, 11 мая.

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«Регионы смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы назначать и предоставлять людям различные меры соцподдержки в беззаявительном порядке или по заявлению», – указано в документе.

Так, например, упрощенная процедура будет распространена на семьи с детьми старше трех лет. Когда ребенку исполнится три года, в личном кабинете родителя на сайте «Госуслуги» появится информация о начале выплаты пособия. Назначение таких льгот и пособий будет автоматическим на основании данных из ЕГИССО.