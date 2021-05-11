Процедуру назначения льгот и пособий упростили

С 11 мая вступает в силу закон, который позволяет назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя. Об этом пишет
«Российская газета».
Отмечается, что для этой цели регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Принцип проактивности уже осуществляется с некоторыми видами соцвыплат, а также при рождении ребенка.
Действовать ЕГИССО начала в 2018 году. С ее помощью пользователи могу узнать о назначенных мерах социальной поддержки.
До вступления в силу нового закона регионы не могли по закону предоставлять меры поддержки на основании данных из ЕГИССО. Чиновники должны были собирать необходимые данные вручную, либо граждане самостоятельно предоставляли документы.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что глава Минфина
анонсировал смену подхода к соцподдержке.