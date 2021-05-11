Процедуру назначения льгот и пособий упростили

С 11 мая вступает в силу закон, который позволяет назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя. Об этом пишет «Российская газета».

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Отмечается, что для этой цели регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Принцип проактивности уже осуществляется с некоторыми видами соцвыплат, а также при рождении ребенка.

Действовать ЕГИССО начала в 2018 году. С ее помощью пользователи могу узнать о назначенных мерах социальной поддержки.

До вступления в силу нового закона регионы не могли по закону предоставлять меры поддержки на основании данных из ЕГИССО. Чиновники должны были собирать необходимые данные вручную, либо граждане самостоятельно предоставляли документы.