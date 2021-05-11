В чужом кармане: сколько зарабатывает автомеханик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

28-летний Игорь Н. - работает автомехаником в крупном дилерском центре. В свой первый сервис он попал сразу после армии и без специального образования.

«Мой отец работал в этой сфере, где-то в 14 я ему начал помогать и к окончанию школы уже много чего знал. Большинство механиков - самоучки, которые начинали в отцовских гаражах. Мой первый сервис был мультибрендовый и это идеальный вариант, чтобы притереться к разным маркам, узнать все особенности. Там я научился работать с нормальными инструментами, выпрессовывать детали на специальном аппарате, а не колдовать над ними с молотком», - рассказывает Игорь.

Последние четыре месяца Игорь работает в независимом центре по обслуживанию внедорожников крупного бренда.

«Я - универсал, занимаюсь всем спектром работ от техосмотра до моторов. Это и шиномонтаж, и установка специальных бамперов, защитных панелей, карданных валов, усиленной подвески. Много арматурных, сварочных, слесарных, малярных работ. Я получаю гарантированный минимум - 70 тысяч рублей (в вакансии он и был указан), а заработать можно до 150 тысяч за счет процентов. Я стабильно получают 100 - 110 тысяч, весной и больше, когда все приходят ремонтировать ходовую. Но за высокий доход плачу здоровьем», - отмечает Игорь.

Он подчеркнул, что автомеханики находятся в постоянном контакте с химическими жидкостями, выхлопными газами и испарениями малярного цеха.

«Всякая дрянь проникает в легкие, несмотря на защитные маски и костюмы. Рано или поздно у каждого механика начинаются проблемы с органами дыхания. Возиться с закисшими гайками - еще одна головная боль. Наверное, это очевидно - для такой работы надо быть физически развитым человеком. Плюс - контакта с клиентами в сервисном центре мало, всеми разговорами и претензиями занимается мастер-приемщик», - отмечает Игорь.

Игорь живет с женой, пятилетней дочерью и родителями жены. Коммунальные услуги оплачивают тесть и теща, жена работает, покупает необходимые мелочи для ребенка и бытовую химию, на Игоре - продукты на всю семью. Игорь и супруга откладывают деньги на покупку собственного жилья.

Примерные траты Игоря (в месяц):

На продукты - до 30 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/встречи с друзьями/развлечения с ребенком) - до 15 000 рублей

На бензин - до 7 000 рублей

На дополнительные автомобильные расходы - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет для себя и жены - 2 500 рублей

На детский сад - 1300 рублей

На общественный транспорт - до 1000 рублей