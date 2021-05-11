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Эксперт предупредил о переплате за кредитный автомобиль

Лера Букина
2 часа назад
Размер переплаты за автокредит может составить от 50 до 100% стоимости машины. Существует ряд способов, с помощью которых можно сэкономить на выплатах за использование заемных средств при покупке авто. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.
Эксперт предупредил о переплате за кредитный автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Например, можно внести крупный первоначальный взнос — тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится, соответственно, у клиента сократится размер переплаты в виде процентов банку», — отмечает она.
Досрочное погашение является еще одним способом экономии. По словам Тимченко, чем быстрее снимается кредитное бремя, тем меньше дней нужно будет оплачивать пользование чужими средствами. Также она отметила, что досрочное погашение положительным образом влияет на репутацию заемщика. При ежемесячной выплате, размер которой больше фиксированной суммы платежа, клиенту банка могут предложить перекредитоваться.
Тимченко рекомендует внимательно изучить условия предоставления кредита и сделать выбор в пользу более выгодного варианта без ежемесячных комиссий за внесение платежа. Чаще всего это 1-1,5%, указывает она.
Следует сфокусироваться на предложениях тех банков, в которых автомобилист уже является клиентом, ведь ему могут быть предложены бонусы повышения лояльности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что выдача автокредитов упала до минимума с мая 2020 года.
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