Экономист объяснил принципы сбора инвестпортфеля

По словам Русецкого, для этого есть тестирование, определяющее риск-профиль. По его результатам инвестор может узнать допустимую просадку портфеля и долю рисковых активов.

Эксперт также рассказал, что пока у россиян на ценные бумаги приходится только около 15% портфеля, остальное находится в депозитах. Вместе с тем в США доля банковских вкладов оценивается лишь в 25%, в Европе – в 40%.