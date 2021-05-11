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Экономист объяснил принципы сбора инвестиционного портфеля

Лера Букина
1 час назад
Россиянам нужно формировать свой инвестиционный портфель, опираясь на свою готовность к риску, при этом оптимально, если валютные сбережения будут составлять в нем минимум 35%. Об этом РИА Новости заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Экономист объяснил принципы сбора инвестпортфеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«У каждого человека свой собственный «порог боли» и свой собственный аппетит к риску. Основной посыл – вам должно быть комфортно инвестировать на рынке, и исходя из этого и устанавливается доля рисковых волатильных инструментов» – указал он.
По словам Русецкого, для этого есть тестирование, определяющее риск-профиль. По его результатам инвестор может узнать допустимую просадку портфеля и долю рисковых активов.
Эксперт также рассказал, что пока у россиян на ценные бумаги приходится только около 15% портфеля, остальное находится в депозитах. Вместе с тем в США доля банковских вкладов оценивается лишь в 25%, в Европе – в 40%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средняя сумма инвестиций в ПИФы резко уменьшилась.
Личный счет,Андрей Русецкий,РИА Новости,
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