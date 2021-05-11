Средняя сумма микрозайма в марте выросла почти на 5%

Средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года выросла по отношению к марту 2020 года на 4,8%, до 8,44 тысячи рублей, а по отношению к предыдущему месяцу данный показатель не изменился. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

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«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями», – указал директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Самый крупный средний размер «займа до зарплаты» в марте среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования был выявлен в Москве (11,10 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (9,70 тысячи рублей), Московской (9,39 тысячи рублей) и Ростовской (9,36 тысячи рублей) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (9,17 тысячи рублей).

Самый большой рост среднего чека микрозайма в сравнении с тем же периодом 2020 года зафиксировали в Республике Татарстан (+15,3%), Красноярском крае (+15,2%), Волгоградской области (+15%), Приморском крае (+13,5%) и Иркутской области (+12,1%).

Как отмечается, в некоторых регионах средний размер микрозайма понизился, в частности, в Воронежской области (-8,7%) Ставропольском крае (-8,2%) и Саратовской области (-1,0%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в марте 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года повысился на 3,5% и 3,4% соответственно.