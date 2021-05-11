Назван худший способ заработка для бедных

Доктор экономических наук Андрей Колганов посоветовал россиянам с невысоким доходам не вкладываться в ценные бумаги: заработать на них можно только с серьезным первоначальным капиталом. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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«Пассивный доход - не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», - подчеркнул экономист.

По мнению Колганова, инвестирование подходит только для людей с доходами выше средних. Он посоветовал вкладываться в консервативные финансовые инструменты - недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных компаний.

Неплохой идеей Колганов назвал открытие собственного дела, даже если для этого потребуется взять кредит. Но это - «большие риски и нет особых гарантий».

«Во-первых, нужно заниматься именно таким бизнесом, который власти поддерживают. Во-вторых, нужно очень хорошо знать правила оказания этой поддержки», - подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», ранее аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев заявил, что небольшие накопления (около ста тысяч рублей) не стоит класть на депозит в банке или переводить в валюту: лучше разместить их в акции.

По его мнению, часть денег стоит направить в российские «голубые фишки» в рублях, а остальное - в американские акции в долларах.

Эксперт по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко заявлял, что на бирже не стоит играть россиянам, у которых нет накоплений как минимум в миллион рублей.