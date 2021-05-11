Россияне бросились скупать холодильники

Продажи крупной бытовой техники в России в первом квартале 2021 года превысили показатели докризисного 2014 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику «М.Видео-Эльдорадо».

За этот период россияне купили 3,3 млн холодильников, стиральных и посудомоечных машин, прочей техники для дома и кухни на общую сумму 76,3 млрд рублей.

Показатели выросли на 10% год к году. В первом квартале 2014 года продажи крупной бытовой техники составили 3,1 млн в штуках и 45,1 млрд в рублях.

Самой популярной техникой стали стиральные машины – их в первом квартале 2021 года было продано 900 тысяч штук (27% от общего количества проданной техники). На втором и третьем позициях расположились холодильники и встраиваемые варочные панели (21% и 12% соответственно).

В «М.Видео-Эльдорадо» связали рост продаж с пандемией, которая побудила россиян обновлять домашнюю технику. Еще одна причина - рост ипотечного кредитования и перераспределение расходов населения.

Тенденцию на покупку крупной бытовой техники подтвердили и другие ретейлеры. Так, в Ozon рассказали, что по итогам 2020 года продажи крупной бытовой техники выросли в 2,5 раза, и спрос в этой категории «не снижается».

В Wildberries сообщили, что в первом квартале покупатели приобрели в 12 раз больше крупногабаритной техники, чем годом ранее.