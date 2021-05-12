Россияне оставили свои пенсии без изменений

За прошлый 2020 год рекордное число россиян предпочло оставить накопительную часть своих пенсий без изменений. Они не стали переводить ее новому страховщику, сообщает газета "Коммерсант".
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов /© РИА Новости. Максим Блинов /
Итак, по результатам прошлогодней переходной кампании, общий объем переданных под управление нового страховщика денежных средств составил 12 миллиардов рублей. Это — минимальный показатель с 2002 года, когда в России в результате реформы появилось понятие накопительной части пенсии.
Всего между разными негосударственными пенсионными фондами (НПФ) россиянами было переведено 4,6 миллиарда рублей. Из Пенсионного фонда России (ПФР)
в различные НПФ поступило 1,8 миллиарда рублей. В обратном направлении — 5,5 миллиарда рублей.
Как рассказали изданию опрошенные эксперты, главной причиной такого явления могла стать политика Банка России
: регулятор стремится сократить поток переходов.
Ранее руководство ЦБ РФ неоднократно говорило о том, что в средствах под управлением ПФР и НПФ видит источник "длинных" денег для экономики страны. При этом слишком частая смена страховщика снижает возможности долгосрочного инвестирования в нее.