Треть россиян решили отказаться от летнего отпуска

31% жителей России намерены отказаться от отпуска этим летом по большей части из-за загруженности российских курортов и высоких цен на отдых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

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Другими причинами отказа стали закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), а также нехватка средств на отдых (11%). Приостановка авиасообщения с Турцией также стала фактором отказа от отдыха – 4% уже приобрели путевки или собирались отдыхать именно в этой стране.

Среди тех, кто решил идти в отпуск летом, 23% опрошенных собираются отдохнуть за городом. 21% будут путешествовать по России или за границей, 15% планируют отдыхать дома, а 9% участников опроса не определились с планами.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга для отдыха выбирают в основном Крым, Калининград и Краснодарский край.