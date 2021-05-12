Программу туристического кешбэка продлили до конца года

Мишустин подчеркнул, что к началу мая почти миллион россиян стали участниками данной программы.
Участники туристического рынка рассказывали премьер-министру о востребованности программы туристического кешбэка.
«На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей», – сообщил глава правительства.
Программа частичного возврата средств при приобретении туров по России была запущена в 2020 году в качестве одной из мер поддержки отрасли в период пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в марте было выделено 2 млрд рублей на реализацию третьего этапа программы.