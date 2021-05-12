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Программу туристического кешбэка продлили до конца года

Лера Букина
1 час назад
Правительство России продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, передает «Коммерсант».
Программу туристического кешбэка продлили до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мишустин подчеркнул, что к началу мая почти миллион россиян стали участниками данной программы.
Участники туристического рынка рассказывали премьер-министру о востребованности программы туристического кешбэка.
«На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей», – сообщил глава правительства.
Программа частичного возврата средств при приобретении туров по России была запущена в 2020 году в качестве одной из мер поддержки отрасли в период пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в марте было выделено 2 млрд рублей на реализацию третьего этапа программы.
Личный счет,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,
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