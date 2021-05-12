Премьер-министр рассказал, что правительство ждет предложений от депутатов. Он отметил, что предложения не должны отбить у бизнеса желание создавать и экспортировать новый продукт. «Здесь должен быть баланс», — сказал он. Мишустин сообщил, что в регионах должно оставаться больше доходов, чтобы люди видели, что компания платит и создает инфраструктуру для социального развития.
В Госдуме предложили отменить часть налогов для предпринимателей. Для бизнеса стоит отменить имущественный и земельный налоги, передает Nation News. Крупные компании с офисами в Нидерландах, будут платить повышенные налоги. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на финансового аналитика Игоря Николаева.