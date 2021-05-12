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Мишустин предложил ввести в России новый налог

Ura.Ru
3 часа назад
Компании, которые агрессивно выводят прибыль за рубеж, должны платить дополнительные налоги. С таким заявлением в Госдуме выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Та самая жадность, мы сегодня говорили об этом. Она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны, где работают эти предприятия, где работают эти люди. В этом смысле, я считаю, что это абсолютно оправданный подход», — цитирует Мишустина «Интерфакс».
Премьер-министр рассказал, что правительство ждет предложений от депутатов. Он отметил, что предложения не должны отбить у бизнеса желание создавать и экспортировать новый продукт. «Здесь должен быть баланс», — сказал он. Мишустин сообщил, что в регионах должно оставаться больше доходов, чтобы люди видели, что компания платит и создает инфраструктуру для социального развития.
В Госдуме предложили отменить часть налогов для предпринимателей. Для бизнеса стоит отменить имущественный и земельный налоги, передает Nation News. Крупные компании с офисами в Нидерландах, будут платить повышенные налоги. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на финансового аналитика Игоря Николаева.
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