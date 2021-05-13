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Покупателей предложили обязать решать споры на «Госуслугах»

Лера Букина
2 часа назад
В России предложили обязать покупателей решать конфликты с онлайн-магазинами в досудебном порядке только на платформе госуслуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю профильного комитета ГД по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву.
Покупателей предложили обязать решать споры на «Госуслугах»
Фото: ТАССТАСС
Законопроект правительства о легализации альтернативного способа решения конфликтов между продавцом и покупателем в скором времени депутаты должны рассмотреть в первом чтении.
В настоящее время у потребителя есть возможность обратиться в магазин напрямую или же пойти в суд.
Если для разрешения конфликтов будет использоваться платформа госуслуг, то потребитель должен согласиться на такие условия, заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Гражданин должен быть зарегистрирован на онлайн-сервисе, а также иметь усиленную электронную подпись, указал он. Но она есть не у многих, большинству этот инструмент не нужен. Для получения усиленной электронной подписи необходимо потратить порядка 1 тысячи рублей в год, а также выделить на это время. В этой связи не все потребители захотят решать таким образом споры, считает Шелищ.
У покупателя должен быть выбор в вопросе способа решения конфликтов, заявил юрист Александр Тонконог. Гражданский кодекс предписывает свободу действий граждан, потому в договоре между потребителями и продавцами может быть лишь указана возможность решать конфликты через «Госуслуги», без обязательства, подчеркнул он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам могут разрешить банкротиться через «Госуслуги».
Личный счет,Сергей Жигарев,Петр Шелищ,Госдума,газета "Известия",
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