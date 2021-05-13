Покупателей предложили обязать решать споры на «Госуслугах»

Если для разрешения конфликтов будет использоваться платформа госуслуг, то потребитель должен согласиться на такие условия, заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ
. Гражданин должен быть зарегистрирован на онлайн-сервисе, а также иметь усиленную электронную подпись, указал он. Но она есть не у многих, большинству этот инструмент не нужен. Для получения усиленной электронной подписи необходимо потратить порядка 1 тысячи рублей в год, а также выделить на это время. В этой связи не все потребители захотят решать таким образом споры, считает Шелищ.