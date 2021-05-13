В чужом кармане: сколько зарабатывает учитель физкультуры

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Фото: Рамблер Рамблер

29-летняя Лия К. - учительница физкультуры в московской школе с углубленным изучением английского языка. Лия получила педагогическое образование по программам «физическая культура» и «лечебная физическая культура» и в последние семь лет работает в школах.

В ее обязанности входит проведение занятий физкультурой для разных возрастных групп, проведение занятий сезонными видами спорта на свежем воздухе, ЛФК с учениками, подготовка спортивных мероприятий и соревнований.

«Я из семьи педагогов, папа - физрук, мама - учительница русского и литературы. Давления родителей не было, династию решила продолжить по собственной воле. Я КМС по плаванию, но свою жизнь с профессиональным спортом связывать не хотелось - не считала себя настолько талантливой. В старших классах начала подрабатывать вожатой в школьном лагере и поняла - это мое», - рассказывает Лия.

После окончания университета Лия работала в общеобразовательной школе, ездить приходилось в другой конец города. Полтора года назад в английской школе недалеко от ее дома появилась вакансия, Лия откликнулась и стала преподавателем физкультуры на английском.

«В первой школе в принципе все устраивало, зарплата хорошая. Все удивлялись, когда слышали, сколько получаю. На самом деле физруком в Москве легко зарабатывать от 80 тысяч, некоторые и по 200 тысяч получают. Зависит это много от чего, от ставки, от дополнительных услуг, которые предоставляет школа. Сейчас я получаю 120 тысяч, хотя приходила на 95. Я преподаю полностью на английском, плюс мы решили сделать отдельные занятия ЛФК для ребят, которым это нужно, еще немного мне добавили за разряд», - объясняет Лия.

Педагогам в ее школе предоставляют бесплатные обеды, кроме того, есть система мотивации - лучших отправляют на международные конференции и семинары.

«Еще из очевидных плюсов - длинный летний отдых. Минусы - дамский коллектив и стандартная нервотрепка с трудными «клиентами», родителями и учениками», - отмечает Лия.

Лия работает по графику 5/2 и планирует найти подработку в фитнес-клубе. Сейчас она живет с родителями, оплачивает электричество и покупает часть продуктов. Родители помогают ей накопить на первоначальный взнос для ипотеки.

Примерные траты Лии (в месяц):

На продукты и бытовые мелочи - до 20 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/пейнтбол/квесты) - до 15 000 рублей

На одежду и косметику - до 10 000 рублей

На салон красоты - до 5 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На электричество - 1 500 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 000 рублей