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Эксперт подсказала способы сократить выплаты по кредиту

Лера Букина
30 минут назад
Существует ряд способов, которые помогут снизить процентные платежи, но основными являются рефинансирование и реструктуризация кредитов, выбор в пользу самого выгодного предложения на рынке кредитования, взаимодействие с кредитным брокером, а также отказ от дополнительных платных услуг. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
Эксперт подсказала способы сократить выплаты по кредиту
Фото: ТАССТАСС
Число кредитных продуктов у одного заемщика оказывает влияние на стоимость его кредитования. С помощью рефинансирования новый кредит закрывает старые долги, и в кредитной истории указывается соответствующая положительная отметка о том, что прежние кредиты были погашены.
Под реструктуризацией подразумевается улучшение финансового положения заемщика, который столкнулся с трудностями с погашением задолженности.
Важен и выбор самого выгодного предложения на рынке кредитования, отмечает Степанова. Можно также рассмотреть получение кредитного финансирования в других городах. Следует сопоставлять кредитные программы между собой не только по уровню процентной ставки, но и по возможности составления индивидуальной оптимальной схемы выплат по кредиту.
Если испортилась кредитная история, нужно обращаться к проверенным кредитным брокерам. Это целесообразно и в том случае, если процентная ставка по кредиту выше среднерыночной.
Бывают случаи, когда кредитные организации навязывают дополнительные платные услуги. Они могут быть представлены, например, как обязательное условие выдачи кредита. У человека есть право на отказ от ряда навязанных банком услуг без ухудшения кредитных условий, рассказала эксперт.
Возможно и минимизирование платежей по страховке в случае требования страхового обеспечения банком по кредиту.
По словам Степановой, благодаря улучшению кредитного профиля заемщика можно либо получить, либо рефинансировать кредит на более выгодных условиях и с более низкой ставкой.
Она также предлагает изучить лизинговые программы в случае покупки товаров в кредит.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутаты Госдумы совместно с участниками финансового рынка занимаются разработкой механизма «добровольного запрета» на кредиты для россиян.
Личный счет,Диана Степанова,Госдума,
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