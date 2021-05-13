Эксперт подсказала способы сократить выплаты по кредиту

Существует ряд способов, которые помогут снизить процентные платежи, но основными являются рефинансирование и реструктуризация кредитов, выбор в пользу самого выгодного предложения на рынке кредитования, взаимодействие с кредитным брокером, а также отказ от дополнительных платных услуг. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова

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Число кредитных продуктов у одного заемщика оказывает влияние на стоимость его кредитования. С помощью рефинансирования новый кредит закрывает старые долги, и в кредитной истории указывается соответствующая положительная отметка о том, что прежние кредиты были погашены.

Под реструктуризацией подразумевается улучшение финансового положения заемщика, который столкнулся с трудностями с погашением задолженности.

Важен и выбор самого выгодного предложения на рынке кредитования, отмечает Степанова. Можно также рассмотреть получение кредитного финансирования в других городах. Следует сопоставлять кредитные программы между собой не только по уровню процентной ставки, но и по возможности составления индивидуальной оптимальной схемы выплат по кредиту.

Если испортилась кредитная история, нужно обращаться к проверенным кредитным брокерам. Это целесообразно и в том случае, если процентная ставка по кредиту выше среднерыночной.

Бывают случаи, когда кредитные организации навязывают дополнительные платные услуги. Они могут быть представлены, например, как обязательное условие выдачи кредита. У человека есть право на отказ от ряда навязанных банком услуг без ухудшения кредитных условий, рассказала эксперт.

Возможно и минимизирование платежей по страховке в случае требования страхового обеспечения банком по кредиту.

По словам Степановой, благодаря улучшению кредитного профиля заемщика можно либо получить, либо рефинансировать кредит на более выгодных условиях и с более низкой ставкой.

Она также предлагает изучить лизинговые программы в случае покупки товаров в кредит.