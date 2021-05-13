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Россиянам одобрили ипотечные каникулы на ₽45,8 млрд

Лера Букина
20 минут назад
С 20 марта 2020 года по 28 апреля 2021 года 17,5 тысяч ипотечных заемщиков в России смогли получить отсрочку по платежам в связи с трудной жизненной ситуацией. Об этом сообщается в бюллетене Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».
Россиянам одобрили ипотечные каникулы на ₽45,8 млрд
Фото: ТАССТАСС
В общей сложности в этот период времени граждане подали 45,6 тысячи обращений по предоставлению ипотечных каникул. 17,3 тысячи заемщиков столкнулись с отказом. Как отмечается, отказы связаны с непризнанием жизненной ситуации заемщика сложной и превышением максимальной суммы кредита.
Положительное решение было принято по 17,9 тысячи заявлений (39,25%) на 45,8 млрд рублей, остальные заявки рассматриваются. Что касается доли фактически предоставленных каникул, то она оценивается почти в 90% от одобренных заявок.
Кредитные каникулы появились в качестве антикризисной меры на время пандемии весной 2020 года, когда Россия столкнулась с ограничениями, введенными с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки стали чаще отказывать желающим взять ипотеку.
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