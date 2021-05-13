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Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии

Вероника Полынина
34 минуты назад
Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии, соответствующий законопроект готовится к первому чтению в Госдуме, сообщает «Ура.ру».
Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Если законопроект примут, страховая пенсия работающих инвалидов и фиксированная выплата к ней будет индексироваться ежегодно.
Авторы инициативы отмечают, что страховые пенсии инвалидов в РФ не обеспечивают им достойного уровня жизни, поэтому они вынуждены работать. В свою очередь, зарплаты этой категории граждан также крайне низки.
Как сообщал «Рамблер», 12 мая Госдума одобрила законопроект, по которому ПФР будет назначать пенсии по инвалидности и доплаты к ней автоматически после того, как информация о человеке попадает в федеральный реестр инвалидов.
Региональные социальные надбавки и досрочные пенсии предлагается тоже назначать без заявлений.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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