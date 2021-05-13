Иностранцы перестали скупать валюту в России

В мае стало известно, что российский Минфин продумывает
вопрос о создании механизма, который позволил бы изъять из обращения ОФЗ с плавающей купонной ставкой. В прошлом году Россия удвоила свой план заимствования, чтобы защитить экономику от пандемии. На аукционах в 2020-м продавались ОФЗ с плавающей купонной ставкой (она зависела от ключевой ставки Центробанка), а в торгах принимали участие в основном российские банки. Теперь же на фоне инфляционных рисков и ужесточения кредитной политики ЦБ Минфин стремится отказаться от дорогих заимствований.