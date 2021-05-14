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ЦБ сообщил о росте расходов граждан быстрее доходов

Лера Букина
49 минут назад
Центробанк выявил, что расходы россиян сегодня растут быстрее, чем доходы. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, выступая на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, пишут «Известия».
ЦБ сообщил о росте расходов граждан быстрее доходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, в ближайшем будущем россияне будут тратить больше, чем зарабатывать.
Также он подчеркнул, что кредитование населения увеличивается на 15–16% в годовом выражении. Рост по ипотеке составил более 25%.
Тремасов также упомянул о том, что на фоне нехватки трудовых ресурсов растут зарплаты. В 2021 году ожидаются рекордные прибыли у крупных корпораций, в частности, металлургических, указал глава департамента денежно-кредитной политики регулятора.
Еще одна причина увеличения трат россиян – оставшиеся 2 трлн рублей, которые не были израсходованы на поездки за границу за предыдущие 12 месяцев, подчеркнул Тремасов.
В настоящее время действуют ограничения на поездки за рубеж, и эти средства «поддерживают внутренний рынок», заявил он. По его словам, в ходе повышения ставки ЦБ «убирает избыточные стимулы» для предотвращения всплеска инфляции.
23 апреля Советом директоров Центробанка была повышена ключевая ставка на 0,5 п.п. — до 5%. Регулятор заявил, что прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на уровне 3,0–4,0%, в 2022 году — в 2,5–3,5%, в 2023-м — в 2,0–3,0%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что траты россиян в феврале выросли на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Личный счет,Кирилл Тремасов,Центральный банк России,газета "Известия",
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