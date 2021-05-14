Отпускникам предложили компенсировать затраты на ПЦР-тесты

Союз потребителей предложил за счет бюджетных средств делать тесты на COVID-19 гражданам РФ, которые прибывают в страну из других стран. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на письмо организации главе правительства Михаилу Мишустину
от 29 апреля.
Главный санитарный врач Анна Попова
ранее обязала тех, кто возвращается домой из-за рубежа после 1 мая, сдать два лабораторных исследования на коронавирус методом ПЦР.
В рамках программы ОМС тесты ПЦР проводятся по назначению врача, сказано в письме. Однако в действительности это не всегда представляется возможным, заявил руководитель организации Петр Шелищ
.
По его словам, россияне не всегда могут уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно.
В этой связи люди, которые вернулись из отпусков, вынуждены два раза обращаться в частные компании, где стоимость одного исследования составляет в среднем 3 тысячи рублей. Для семей с двумя детьми затраты достигнут 24 тысяч рублей, указали в союзе.
Союз обратился к правительству с пробой оценить финансовые затраты граждан, на которых возложено такое обязательство, а также изучить возможность проведения тестов за счет бюджетных средств.
Эксперт считает, что проблема может быть решена двумя способами, а именно предоставлением Минздравом
бесплатных лабораторий гражданам, а также установкой стандартной стоимости анализа, в пределах которой и можно будет получить компенсацию.
Как отмечается, затраты бюджета на компенсацию только одного теста ПЦР оценены примерно в 37 млрд рублей в год.
Требуемые средства можно изыскать в федеральном Фонде обязательного медицинского страхования, считает председатель комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россияне застраховались от коронавируса на 2,6 млрд рублей.