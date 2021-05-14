Отпускникам предложили компенсировать затраты на ПЦР-тесты

Союз потребителей предложил за счет бюджетных средств делать тесты на COVID-19 гражданам РФ, которые прибывают в страну из других стран. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации главе правительства Михаилу Мишустину от 29 апреля.

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Главный санитарный врач Анна Попова ранее обязала тех, кто возвращается домой из-за рубежа после 1 мая, сдать два лабораторных исследования на коронавирус методом ПЦР.

В рамках программы ОМС тесты ПЦР проводятся по назначению врача, сказано в письме. Однако в действительности это не всегда представляется возможным, заявил руководитель организации Петр Шелищ

По его словам, россияне не всегда могут уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно.

В этой связи люди, которые вернулись из отпусков, вынуждены два раза обращаться в частные компании, где стоимость одного исследования составляет в среднем 3 тысячи рублей. Для семей с двумя детьми затраты достигнут 24 тысяч рублей, указали в союзе.

Союз обратился к правительству с пробой оценить финансовые затраты граждан, на которых возложено такое обязательство, а также изучить возможность проведения тестов за счет бюджетных средств.

Эксперт считает, что проблема может быть решена двумя способами, а именно предоставлением Минздравом бесплатных лабораторий гражданам, а также установкой стандартной стоимости анализа, в пределах которой и можно будет получить компенсацию.

Как отмечается, затраты бюджета на компенсацию только одного теста ПЦР оценены примерно в 37 млрд рублей в год.

Требуемые средства можно изыскать в федеральном Фонде обязательного медицинского страхования, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов