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В метро Москвы запустят оплату проезда с помощью лица

Лера Букина
3 часа назад
До конца года ожидается запуск системы оплаты проезда с помощью лица (Face Pay) на всех станциях метро Москвы. Об этом РИА Новости заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В метро Москвы запустят оплату проезда с помощью лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отмечает, что на протяжении нескольких месяцев тестируется система Face Pay на нескольких станциях столичного метро.
В данном эксперименте принимают участие сотрудники и партнеры сервиса. Как отмечается, они оставили свои биометрические данные и привязали банковскую карту. Когда человек проходит через турникет, происходит списание средств с карты.
«Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», - рассказал заммэра.
По словам Ликсутова, Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, однако его использование не будет обязательным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в московских магазинах вводят оплату взглядом.
Личный счет,Максим Ликсутов,РИА Новости,
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