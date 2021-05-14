Эксперт предупредил о продаже поддельных билетов на поезд

Фишинговые сайты, маскирующиеся под популярные сервисы продажи билетов, являются наиболее распространенным инструментом, к которому прибегают мошенники. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий Туту.ру Павел Арланов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На сегодняшний день отличить фишинговые сайты от настоящих сложно, поскольку злоумышленники научились весьма грамотно их подделывать, отмечает эксперт. Кроме того, мошенники теперь могут выпускать SSL-сертификаты, которые всегда считались одним из способов защиты.

Теперь же наличие «замочка» в строке браузера с адресом сайта, который означает шифрование соединения, не является гарантией того, что это настоящий сайт сервиса.

Явный сигнал того, что сайт принадлежит мошеннику, – схожие с каким-то другим сайтом элементы дизайна.

Для того, чтобы отличить поддельный сайт от настоящего, следует попробовать вспомнить, где встречался такой дизайн ранее. В частности, следует посмотреть, на какие сайты ведут ссылки на странице.

Следует проверить и контакты для обратной связи. Если ввести номера телефонов в поисковике, можно узнать, относятся ли они к тому сайту, на котором находится человек.

Низкие цены являются любимым инструментом злоумышленников. Они стараются привлекать внимание слишком выгодными предложениями. Особенно это наблюдается перед праздниками или летом.

Если стоимость привлекла и трудно удержаться от столь выгодного предложения, следует детально изучить форму оплаты и текст СМС, которое поступит на телефон. Но это в том случае, если дизайн сайта не смутил. Настоящие сервисы направляют СМС с указанием юридического лица, тогда как мошенники прибегают к оплате с карты на карту или на электронный кошелек.

«Если вы понимаете, что уже дошли до ввода платёжной информации, а о том, кто будет совершать поездку, вас ещё не спросили, скорее всего, вы имеете дело с фишинговым сайтом», — пояснил Арланов.