Россияне предпочитают постоянную работу фрилансу

14 мая в России отмечается День фрилансера. Первая российская биржа фриланса, где каждый мог найти себе подработку, а, может, и полноценную работу была открыта в этот день 16 лет назад. Фрилансеры – люди, которые не привязаны к конкретному работодателю, а берут проектные задачи, когда и где им удобно. Как к этому относятся россияне, показало исследование Rambler&Co

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего для 7% респондентов фриланс является основным источником дохода. Ещё столько же зарабатывают им параллельно с основной работой. У 46% фриланса нет конкретно в данный момент, у 40% его не было никогда.

Результаты опроса подтверждают, что в России фриланс чаще рассматривают как подработку. 63% зарабатывает на нём от 5 до 30 тыс. рублей в месяц, 21% называли суммы от 30 до 100 тыс. рублей и только 16% получают на фрилансе больше 100 тыс. рублей.

Большинство фрилансеров (36%) предпочитают не совмещать по времени работу и подработку. 31% фрилансят в любое удобное время, 23% – в выходные и лишь всемогущие 10% могут одновременно заниматься основной работой и фрилансом.

Для 39% россиян работа в свободном режиме связана с той же сферой, в которой они официально трудоустроены. Почти такая же доля опрошенных (38%) использует фриланс для реализации своего творческого потенциала, а для 23% респондентов работа и подработка – это две разные профессии.

При этом 59% специально не обучались на курсах или в учебных заведениях, чтобы зарабатывать на фрилансе. 37% получили высшее образование, 4% прошли интернет-курсы.