Эксперт напомнила о главных правилах при оформлении микрозаймов

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс» примерно каждый пятый российский заемщик имеет задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО).

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Существует ряд правил, которые следует строго соблюдать тем, кто берет микрокредит. О них «Российской газете» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина.

Она отметила, что услуги МФО стоят дорого в сравнении с предложениями банков.

Минимизирование срока пользования заемными средствами и заключение договора лишь тогда, когда все другие источники недоступны – самые главные аспекты при обращении в МФО, подсказывает Чаплыгина.

Обращаться в такую организацию нужно при условии, что граждане на 100% уверены в денежных поступлениях, из которых будет гаситься заем.

Худшим и наиболее опасным сценарием является заем средств для оплаты уже существующих долгов и покрытия не срочных, а постоянных расходов. По ее словам, это является прямым путем к кредитной ловушке и последующему банкротству.

Если гражданин был вынужден обратиться в МФО, то ему прежде всего необходимо проверить, включена ли выбранная организация в реестр МФО Банка России

Кроме того, нужно перед подписанием договора прочитать, будет ли возможность расплачиваться с МФО, не рискуя обязательными статьями расходов своего бюджета. В лучшем случае платежи по микрозайму не должны превышать 20-30% ежемесячного дохода, но только если нет других кредитов.

Следует читать текст договора с МФО полностью. Речь также идет и о сносках, мелком шрифте и многостраничных приложениях.

Любая конфиденциальная информация следует вводить только на защищенных сайтах, адрес которых начинается с https.

После оформления займа нужно не допускать просрочек. Кроме того, не следует поддаваться на рекламу «раздолжнителей».