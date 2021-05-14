В чужом кармане: сколько зарабатывает кинолог

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

У 35-летней Диляры Ф. все начиналось с любви к соседским собакам и сериалу «Комиссар Рекс». Она получила образование кинолога в ветеринарной академии, работала в полиции, а в последний год - в кинологическом центре.

«Я точно знала, что буду работать только с собаками. Но у кинологов широкий профиль, нужно было время, чтобы определиться. Конечно, в юности я мечтала, что буду раскрывать преступления вместе с Рексом. Оказалось, что в работе полицейского-кинолога, МЧСного или таможенника с собакой никакой романтики нет. Это жесткая служба, не говоря уже о карауле во ФСИН. За успешно выполненной работой стоит ежедневный уход, уборка, дрессировка, и - самое печальное - списание собак по разным проблемам или по старости. Этого я и не выдержала и решила стать инструктором по дрессировке», - рассказывает Диляра.

Диляра получила сертификат Российской кинологической федерации и откликнулась на вакансию подмосковного кинологического центра. В компании искали специалиста с профильным образованием и опытом работы от трех лет. Зарплатная вилка в вакансии составляла от 70 000 до 145 000 рублей, Диляре предложили оклад в 75 000 тысяч.

В ее обязанности входит дрессировка собак на территории центра/индивидуально на дому, занятия по социализации собак, консультации для владельцев животных.

«Работа не очень прибыльная, она, скорее, душевная, для фанатов собак. Минус - помимо собак надо дрессировать людей. Некоторые наказывают провинившуюся собаку битьем, другие раскармливают так, что больно смотреть, третьи балуют до невозможности. Главная цель кинолога - помочь людям понять своих питомцев, это во многом психологическая работа», - отмечает Диляра.

Диляра снимает квартиру в Подмосковье, вместе с ней живет немецкая овчарка Агата. В компании Диляры собакам сотрудников оплачивают ветеринарную помощь.

Примерные траты Диляры (в месяц):

На аренду жилья - 20 000 рублей

На продукты и бытовую химию - до 20 000 рублей

На питание Агаты - 13 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе) - до 10 000 рублей

На общественный транспорт - 2 500 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей