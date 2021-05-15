Дачников будут штрафовать за сорняки

Ассоциация юристов России специально для "РГ" провела юридический ликбез для дачников. Если кратко: колодец на участке должен иметь сертификат, сорняки должны быть прополоты, а при разведении костров необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Иначе штрафы могут составить до миллиона рублей. Подробности рассказала член АЮР Мария Спиридонова

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1. За мангал слишком близко к дому - штраф от 2 до 3 тысяч рублей

Соблюдение правил пожарной безопасности является одним из основополагающих принципов отдыха на даче, да и вообще на природе с начала поры пикников в майские праздники. Так, при приготовлении шашлыков на открытом огне разводить костер можно на расстоянии не менее 50 метров от дома. Если размеры участка не позволяют развести костер, то при приготовлении пищи можно использовать мангал либо барбекю, установив его не менее чем в пяти метрах от дома. При этом должно оставаться не менее двух метров от легковоспламеняющихся предметов (поленницы, сухой травы), нависающих ветвей деревьев, забора, беседки и любых других нежилых построек, находящихся на участке.

Кроме того, на земельном участке запрещается оставлять открытый огонь без присмотра, сжигать сухую траву, мусор, (за исключением мест, специально оборудованных на участке с учетом всех норм пожарной безопасности).

В случае невыполнения данных правил на виновника может быть наложен административный штраф по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.

2. За костер в период особого противопожарного режима - от 2 до 4 тысяч рублей

В любом случае, прежде чем разводить на дачном земельном участке открытый огонь, дачнику нужно сначала убедиться, что в его районе органами власти не введен особый противопожарный режим, так как в этом случае розжиг огня на открытом воздухе запрещен. Нарушитель может быть наказан по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф для граждан по ней составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

3. Наличие сорняков и мусора - штраф от 20 до 50 тысяч рублей

Невыполнение дачником обязанностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования по целевому назначению, является нарушением. Поэтому, прежде чем устраивать пикник на земельном участке, дачнику надлежит перво-наперво привести земельный участок в надлежащее состояние.

Для начала убрать с его территории весь накопившийся за зиму мусор, а также не забыть покосить участок, если он порос высокими сорняками и бурьяном. За невыполнение этой обязанности собственник земельного участка может быть наказан по ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ. Штрафа для граждан составляет от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

4. Зарыть в землю мусор после пикника - штраф от 1 до 2 тысяч рублей

За несанкционированный сброс и хранение мусора на земельном участке также предусмотрено административное наказание. Поэтому если уже после проведенного грандиозного пикника на дачном участке участники пиршества решат оставить либо зарыть (так сказать, "произвести погребение") оставшийся после себя мусор в виде обглоданных косточек, ребрышек либо крылышек, пустой тары и т.п., они могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. По ней штраф для граждан составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей.

5. Колодцы должны быть установлены легально

Освежить больную голову и промочить пересохшее горло на земельном участке разрешается только из колодца, расположенного над скважиной, имеющей соответствующий сертификат.

Если на земельном участке расположена несанкционированно вырытая скважина под колодец в отсутствие полученной соответствующей разрешительной документации, то собственник земельного участка может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, согласно которой пользование недрами без лицензии на пользование недрами влечет наложение штрафа на граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

6. Туалет необходимо устанавливать правильно