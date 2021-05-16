Россиянам дали совет как заработать на нестабильности рубля

Российский рубль, отметил эксперт, имеет высокую сырьевую составляющую, поскольку до половины экспорта из РФ приходится на нефть и газ. А цены на эти позиции подвержены сильным колебаниям. Кроме того, на рубль оказывают влияние внешние и внутренние политические факторы.

Однако для того, чтобы играть на колебаниях курса, от человека требуется определенная финансовая грамотность. К примеру, покупать и продавать валюту в банках нецелесообразно, это следует делать на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией. Существуют также более сложные финансовые инструменты, к примеру, фьючерсы и опционы.