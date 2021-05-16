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Россиянам дали совет как заработать на нестабильности рубля

Ирина Лебедева
1 час назад
Сергей Дроздов, эксперт ИК "Универ Капитал", назвал одной из самых простых способов заработать на нестабильности рубля покупку иностранной валюты, как правило, это доллар и евро, - пишет «ПРАЙМ».
Россиянам дали совет как заработать на нестабильности рубля
Фото: ТАССТАСС
Российский рубль, отметил эксперт, имеет высокую сырьевую составляющую, поскольку до половины экспорта из РФ приходится на нефть и газ. А цены на эти позиции подвержены сильным колебаниям. Кроме того, на рубль оказывают влияние внешние и внутренние политические факторы.
Однако для того, чтобы играть на колебаниях курса, от человека требуется определенная финансовая грамотность. К примеру, покупать и продавать валюту в банках нецелесообразно, это следует делать на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией. Существуют также более сложные финансовые инструменты, к примеру, фьючерсы и опционы.
«Стоит понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Поэтому, прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли», - предупреждает Дроздов.
Как ранее писал «Рамблер», житель чувашского города Канаша перевел мошенникам свыше трех миллионов рублей, взятых в кредит, надеясь заработать на курсе валют, сообщает пресс-служба МВД республики.
Личный счет,Сергей Дроздов,МВД,
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