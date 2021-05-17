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СМИ: Голикова предложила Путину расширить область применения материнского капитала

Газета.Ru
57 минут назад
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину расширить область применения материнского капитала. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на источник. По мнению Голиковой, нужно позволить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка и разрешить тратить его на оплату образовательных услуг. Также издание сообщает, что при согласии Путина Голикова планирует поручить Минтруду подготовить соответствующий законопроект. Пока что Минтруд сообщает, что таких поручений не поступало. При этом ведомство отмечает, что работа по расширению возможностей для семей-получателей материнского капитала ведется постоянно. Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Минтруда Антону Котякову убрать временное ограничение на использование маткапитала для покупки недвижимости без ипотеки.
СМИ: Голикова предложила Путину расширить область применения материнского капитала
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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