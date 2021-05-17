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Россиянам разрешат снимать деньги с чужой карты

Артём Кульша
1 час назад
Новые банки могут запустить систему по обналичиванию денег в банкомате с чужой карты. Об этом сообщают «Известия».
В настоящее время лишь «Тинькофф» позволяет клиентам сгенерировать QR-код в приложении и переслать его другому человеку, чтобы тот мог снять деньги с его карты. В будущем году аналогичный сервис намерены запустить УБРиР, СКБ-банк и «Открытие», а в ВТБ задумываются об этом.
Директор УБРиР по развитию электронного бизнеса Денис Тур сообщил, что данный сервис позволит пользоваться банкоматами людям, которые не являются клиентами банка или не имеют при себе карты. Он спрогнозировал высокий спрос на эту услугу.
Директор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Ельцев отметил, что указанный сервис несет дополнительные риски мошенничества. Директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков высказал мнение, что для их минимизации следует ввести дополнительные способы подтверждения операций и ограничения по суммам.
В марте, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в России распространился способ мошенничества с возвратом денежных средств. Мошенник перечисляет клиенту банка деньги на карту, а затем звонит и сообщает, что сделал это по ошибке, и просит перевести их на счет третьего лица, которому они предназначались изначально. На самом деле средства станут закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису, который сможет свободно списывать с карты любые суммы без верификации.
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