Россиянам разрешат снимать деньги с чужой карты

Директор УБРиР по развитию электронного бизнеса Денис Тур сообщил, что данный сервис позволит пользоваться банкоматами людям, которые не являются клиентами банка или не имеют при себе карты. Он спрогнозировал высокий спрос на эту услугу.

В марте, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в России распространился способ мошенничества с возвратом денежных средств. Мошенник перечисляет клиенту банка деньги на карту, а затем звонит и сообщает, что сделал это по ошибке, и просит перевести их на счет третьего лица, которому они предназначались изначально. На самом деле средства станут закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису, который сможет свободно списывать с карты любые суммы без верификации.