Чеснок и веники: Как заработать на даче

Максим завел YouTube-канал и рассказывает своим подписчикам (уже более 500 тысяч человек) о жизни в деревне. Марат Зиятдинов начал выращивать чеснок на своем участке, продавать его, заработал уже более трех миллионов и был прозван соседями чесночным магнатом. Тимур Кузнецов зарабатывает по миллиону рублей за сезон на том, что плетет веники и продает их.