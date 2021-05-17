Чеснок и веники: Как заработать на даче

В позавчерашнем эпизоде шоу «Центральное телевидение» были рассказаны истории трех человек, которым удается получать доход от собственных загородных домов.
Максим завел YouTube-канал и рассказывает своим подписчикам (уже более 500 тысяч человек) о жизни в деревне. Марат Зиятдинов начал выращивать чеснок на своем участке, продавать его, заработал уже более трех миллионов и был прозван соседями чесночным магнатом. Тимур Кузнецов зарабатывает по миллиону рублей за сезон на том, что плетет веники и продает их.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин высказал мнение, что загородные коттеджи не станут постоянным местом проживания граждан России в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он считает, что они будут запасным аэродромом для проведения там выходных.
«Потому что когда вы будете тратить 2-2,5 часа на то, чтобы доехать до работы, я думаю, через две-три недели у вас ощущение комфортного проживания будет исчерпано», — объяснил чиновник.