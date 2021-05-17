Названа выгодная альтернатива доллару

Финансисты рассказали, какой валютой следует пополнять инвестиционный портфель. Об этом сообщает
Прайм.
По мнению экспертов, несколько лет доллар и евро растут крайне слабо, а валютные депозиты практически не приносят прибыли. Для получения дохода следует отказаться от вложений в одну валюту и выбрать валютный портфель, совершая операции порядка двух раз в год. Тогда выгода будет более ощутимой.
Также сейчас, по мнению финансистов, неудачное время для спекуляции валютой. Это будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе и не даст возможности зарабатывать на валюте обывателю.
Таким образом, в портфеле следует держать помимо евро и доллара быстрорастущий юань и рубль.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как защитить деньги от инфляции.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий
считает, что защитить валютные сбережения от долларовой инфляции можно, вложив деньги в сырьевые акции.