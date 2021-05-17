Названа выгодная альтернатива доллару

По мнению экспертов, несколько лет доллар и евро растут крайне слабо, а валютные депозиты практически не приносят прибыли. Для получения дохода следует отказаться от вложений в одну валюту и выбрать валютный портфель, совершая операции порядка двух раз в год. Тогда выгода будет более ощутимой.