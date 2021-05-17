После 2014 года рост доллара и евро идет очень слабо, а доходность может быть ниже обычного депозита. Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло. А вот вложения в несколько валют и операции примерно раз в полгода, т.е. весной и осенью, позволят держать доходность выше средней ставки депозита постоянно, рассказали финансисты агентству "Прайм".

Сейчас не самое удачное время для спекуляций с валютой и инвестирования в нее. В первую очередь это обусловлено окончанием цикла снижения ставки ЦБ . Переход от мягкой кредитно-денежной политике к нейтральной будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Таким образом при условии стабильного внешнего фона обычный обыватель, неискушённый торговлей на рынке, вряд ли сможет заработать в среднесрочной перспективе, считает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

"Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке", — отмечает независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

Кроме депозита и валюты рынок также предлагает инвесторам большое количество финансовых инструментов, наиболее эффективным из которых на сегодня является ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) любого типа, под надзором и контролем государства, добавляет эксперт.

"Даже вложение на депозит и/или валюту через ИИС для работающего человека дает 13% от внесенной суммы на счет в виде налогового вычета. Кроме того, вложение в валюту может быть и непрямым — это могут быть облигации от государства и крупнейших компаний, акции компаний со стабильными дивидендами в валюте и вероятностью роста их курсовой стоимости", — говорит он.

Нет больших рисков и при инвестировании в крупные ПИФы крупных управляющих компаний при госбанках или частных организаций. Законодательство и практику по этому направлению можно считать идеальными.

Впрочем, риски, пусть даже небольшие, сейчас присутствуют везде. Неконтролируемый поток ликвидности от "печатного станка" ФРС раздувает пузыри во всех активах, например, акциях, металлах, недвижимости, криптовалюте, подчёркивает Веревкин.

Задаваясь вопросом куда выгодно вложиться, в первую очередь стоит ответить на вопросы: "какой риск я себе могу позволить?" и "на какой срок я готов вложить деньги?".

Если инвестор не разбирается в финансовых инструментах вообще или слаб в теории и практике, то ему не рекомендуется работать с фьючерсами и опционами, кредитным плечом у брокера, IPO, FOREX, криптовалютами, часто совершать сделки, действовать по наитию. Также вообще нельзя инвестировать в бинарные опционы и компании со сроком их действия менее 3 лет, заключил Звенигородский.

Покупка наличных долларов опасна потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов

Он пояснил, что эта разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, когда граждане стремятся скупать валюту. Также, предупредил он, есть вероятность, что «у обменников клиентов могут поджидать воры или мошенники, а сотрудники обменных пунктов могут прибегнуть к различным нечистым схемам».

В качестве альтернативы наличности Дроздов предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупки еврооблигаций.

2 апреля сообщалось, что за минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда до 96,3 миллиарда долларов. Основной вклад внесли внебанковские сектора, где количество долларов и другой иностранной валюты выросло на 18,1 процента, до 85,2 миллиарда долларов. Ранее больший рост был зарегистрирован в 2008-м (плюс 24,5 миллиарда), 2014-м (плюс 27,7 миллиарда) и 2017-м (плюс 14 миллиардов).

В 2020 году россияне вложили 20% своих сбережений в акции и облигации. Интерес к фондовому рынку у граждан в будущем будет только расти — до 2025 года они переведут в ценные бумаги 40% своих вложений, считают эксперты.

По словам первого зампреда Центробанка (ЦБ) Сергея Швецова, в прошлом году на фондовый рынок пришли 5 млн новых инвесторов, что удивило регулятора и аналитиков, сообщил РБК. Общее число брокерских счетов россиян возросло до 10 млн. На интерес граждан повлияли низкие депозитные ставки, а также активное продвижение инвестиционных продуктов со стороны крупных банков, отметил он.

По данным ЦБ, около 6 трлн рублей россияне инвестировали в активы рынка капитала, в то время как на банковских депозитах осталось 30 трлн рублей. Обеспокоенность регулятора вызывает лишь то, что многие начинающие инвесторы вкладывают чуть ли не все свои сбережения в сложные финансовые продукты. Сейчас эта тенденция развивается, указал Швецов.

Старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов заявил, что не ожидает в ближайшее время обвала фондового рынка. Причиной рекордного притока инвесторов он считает как раз сильное снижение акций многих компаний в 2020-м — вкладчики использовали просадки рынка, чтобы их активы в будущем принесли прибыль.

При этом Потапов ждёт стремительного роста вложений россиян в акции и облигации. По его мнению, в ближайшие три года граждане вольют в активы фондового рынка ещё 5–7 трлн рублей, увеличив долю своих вложений в ценные бумаги до 40%.

19 марта Центробанк предпринял первое с 2018 года ужесточение денежно-кредитной политики, подняв ключевую ставку с рекордно низких 4,25 до 4,5% годовых. Практически сразу же в российских банках заговорили о грядущем повышении ставок по кредитам и вкладам.

Впрочем, многие крупные банки начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам ещё с середины февраля. Стимулом к пересмотру процентных предложений стала реплика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Российские неквалифицированные инвесторы в большинстве своём не планируют жить на пенсию по старости и хотят самостоятельно сформировать её за счёт дивидендов, вкладывая деньги в фондовый рынок. К такому выводу пришли аналитики Investing.com. Опрошенные «Секретом» эксперты разошлись во мнении, будет ли подобная тенденция набирать обороты.

Копить самим или ждать помощи государства?

Исследование, проведённое экспертами сайта «Investing.com Россия», показало, что 58% опрошенных не рассчитывают жить на пенсию в старости.

Почти две трети (59%) респондентов считают, что будут получать от государства выплаты в размере от 10 000 до 30 000 рублей ежемесячно. При этом почти половина (43%) участников опроса хотели бы получать пенсию в размере 50 000–100 000 рублей в месяц. На аналогичную сумму дивидендов согласны 30% опрошенных, ещё 29% хотели бы получать от 100 000 рублей ежемесячно, а 27% — от 30 000 до 50 000 рублей.

Свыше половины (59%) опрошенных считают наиболее оптимальным формат комбинированных пенсий, которые состоят из государственных выплат, личных инвестиций и средств от крупных работодателей. Меньше трети (30%) респондентов убеждены, что власти должны обеспечивать жителям страны достойное будущее, а каждый десятый (11%) считает, что люди должны заботиться о своей пенсии самостоятельно.

При этом 63% респондентов заявили о необходимости выбора — возможности рассчитывать на государственную поддержку или самостоятельно инвестировать налоговые отчисления. Ещё 22% полностью согласны с идеей отказа от пенсионных взносов в пользу самостоятельного инвестирования.

15% опрошенных указали на низкую дисциплинированность россиян в вопросе вложений, в связи с чем граждане зачастую предпочитают перекладывать ответственность по части выплат на государство.

Рамблер

«Как показывают результаты опроса, россияне не рассчитывают жить на пенсию в старости, кто-то не уверен, что пенсия от государства сохранится как явление, кто-то считает, что сумма будет слишком незначительной для достойной жизни. Поэтому многие инвесторы выходят на фондовый рынок с целью получать дивиденды в будущем», — отметила руководитель «Investing.com Россия» Анастасия Кошелева.

Как готовиться к пенсии?

Подавляющее большинство (79%) участников опроса назвали инвестиции отличным вариантом обеспечения достойной пенсии в будущем. Каждый пятый (21%), в свою очередь, не уверен, что его вложений для этого хватит.

Почти половина (42%) респондентов внесли пенсионные накопления в топ-3 мотиваций для инвестирования, ещё 21% опрошенных назвал их первой и главной причиной для деятельности на фондовом рынке.

Более половины опрошенных хотели бы уйти на пенсию после 50 или 60 лет (37% и 24% опрошенных соответственно). Каждый пятый (21%) перестал бы работать после 40 лет, каждый десятый (9%) — после 65 лет. Не готовы расставаться с любимой работой 9% респондентов.

Откладывать на пенсию с 20 лет сочли оптимальным вариантом 58% участников опроса. Ещё 28% респондентов призывают делать накопления с 30 лет, 8% — с 40 лет, 1% — с 50 лет. Ещё 5% опрошенных вообще не считают необходимым копить средства.

Формат заблаговременного формирования будущей пенсии за счёт самостоятельных инвестиций в основном наблюдается в развитых странах, отметила аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева . По её мнению, россияне проявляют интерес к инвестированию из-за своих «чрезвычайно низких доходов», при этом далеко не все готовы разрабатывать долгосрочную стратегию.

«Отсюда — желание быстрее сорвать куш здесь и сейчас, чтобы закрыть локальные финансовые цели. Составление дивидендного портфеля — это совсем иная, долгоиграющая история, интересная единицам граждан с текущим доходом выше среднего. Тем, кому важно сохранить сбережения, и тем, кто готов пожертвовать доходностью, лишь бы не принимать слишком большие риски», — пояснила Афанасьева.

Инвестиционные стратегии от экспертов

Сейчас в России нет разработанных государственных программ для самостоятельного «пенсионного» инвестирования, сообщил «Секрету» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий . В ближайшее время ЦБ намерен запустить индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) нового типа, который позволит заниматься долгосрочным инвестированием, при этом средства не будут облагаться налогом. Другим инструментом для формирования пенсионных накоплений Русецкий считает паевые инвестиционные фонды, участники которых тоже не платят налоги и могут претендовать на вычеты.

Долгосрочные инвестиции призваны сохранить сбережения граждан выше инфляции и девальвации, подчеркнул эксперт. Лучше всего для этого подходят акции, которые отыгрывают девальвацию национальных валют за полтора-два года. Обычно они составляют больше половины типового портфеля долгосрочного инвестора.

Однако, чтобы заработать на дивидендах, придётся постоянно вносить изменения в портфель, добавила Афанасьева. Сейчас дивидендная доходность акций, включённых в Индекс Мосбиржи, составляет около 5%, что ненамного выше показателя надёжных облигаций, которые обеспечивают ежемесячные отчисления. Хороший заработок, по мнению аналитика, принесёт только изменение курса.

Вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников тоже относит к числу наиболее надёжных инструментов отечественные корпоративные еврооблигации и акции со стабильной дивидендной доходностью. Россияне могут вкладывать средства в один вид бумаг на выбор или распределить деньги между ними. При умеренных рисках такой портфель будет приносить 3–7% прибыли в год. Говоря о других возможностях, специалист отметил, что современные депозиты не позволят защитить активы от инфляции, а инвестиции в недвижимость не только требуют значительного капитала, но и не отличаются высокой ликвидностью.

Для получения «пенсионного» дохода, сопоставимого с нынешним с учётом инфляции, 25-летнему россиянину стоит инвестировать 11–15% от своей зарплаты, пояснил Русецкий. Он добавил, что в таком случае учитывается портфель из 80% отечественных акций и 20% облигаций. При этом чем выше возраст гражданина, тем больше должна быть доля его инвестиций.

Создание подушки финансовой безопасности в самом начале трудовой деятельности позволит сформировать к пенсии капитал, в два-три раза превышающий накопления тех россиян, которые отложат инвестиции на 5–10 лет, продолжает Масленников. При этом инвесторам необходимо распределять деньги между ценными бумагами представителей разных отраслей и наполнять портфель как консервативными, так и активными, то есть потенциально высокодоходными инструментами. Помимо этого, важно регулярно пополнять инвестиционный счёт, соблюдая финансовую дисциплину.

Интерес граждан к самостоятельному инвестированию вряд ли увеличится без принуждения со стороны государства, считает Русецкий. Аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева, напротив, убеждена, что всё больше россиян будут задумываться об инвестициях для формирования будущей пенсии из-за отсутствия альтернатив. С ней согласен Масленников из QBF, который уверен в том, что интерес россиян к продуктам фондового рынка будет расти и в будущем. В то же время граждане оценят эффективность ценных бумаг и станут больше доверять такому инструменту.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента/операции/продукта вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска — исключительно ваша задача.

Россияне за прошлый год сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Центрального банка РФ.

Отмечается, что самыми популярными купюрами при обналичивании стали доллар и евро.

Согласно информации газеты, россияне стали снимать со счетов деньги из-за нестабильности в период пандемии коронавируса и кризиса, а также низких ставок по вкладам.

Кроме того, по мнению экспертов, граждане забрали доллары и евро, которые хранили в банках к «черному дню».