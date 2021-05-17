В чужом кармане: сколько зарабатывает копирайтер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня — Анастасия К., которая за три года сумела найти заработок, не выходя из дома.

«Сейчас самой даже странно вспомнить, как я умудрилась разобраться, что к чему. Хотя сложного здесь ничего нет. Были видеоуроки, благодаря которым я научалась самым азам. Начинала я не столько ради работы, сколько из развлечения, даже не выводила деньги, и они просто копились! А потом осталась одна с ребенком и поняла, что игры кончились», - рассказала она.

По словам Анастасии, изначально заказчиков она искала на биржах копирайтинга и соглашалась даже на минимальную оплату текстов, чтобы получить опыт и наработать портфолио. При этом одного из постоянных клиентов лишилась, потребовав больше денег.

«Он давал мне пару-тройку больших, но довольно простых, а также дешевых заказов – 20 рублей за 1000 знаков. И угораздило же меня встать в позу! Давайте хоть по 30. А он не согласился», - отметила она.

При этом девушка отметила, что зарплата копирайтера напрямую зависит от того, сколько текстов в день будет написано, и удастся ли найти хорошие заказы. А также от знаний, умений и наработанного портфолио. Новичкам не стоит рассчитывать на серьезные заказы, так как конкуренция в отрасли достаточно серьезная, но со временем любой копирайтер, уделяющий достаточное внимание своей работе, обзаводится постоянными клиентами.

«Где их берут? На тех же биржах, например. Хоть администрацией это и не приветствуется и даже карается. Потом эти заказчики рекомендуют меня другим, и задания начинают поступать регулярно», - пояснила она.

Анастасия отмечает, что в таком способе есть и минусы, так как копирайтер ничем не защищен и его банально могут «кинуть», не заплатив за сделанную работу.

В итоге за несколько лет работы в этой сфере девушка сумела выйти на заработок в 30 тысяч в месяц, хоть и признает, что это очень мало, и она могла бы получать куда больше, если бы не ленилась. Анастасия живет с ребенком, и основная часть доходов уходит на необходимые нужды.

Примерные траты Анастасии (в месяц):

На продукты — около 10 000 рублей

На уход за ребенком — около 10 000 рублей

На одежду, косметику и бытовые мелочи — до 5 000 рублей