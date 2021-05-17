Отдых в Египте подешевел на 50%

Зарубежные курорты существенно снизили цены после окончания майских праздников. В частности, отдых в Египте стал дешевле приблизительно на 50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Это обусловлено расширением географии перелетов, заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян

Между тем стоимость проживания в российских отелях снизилась, но несущественно.

Так, в Краснодарском крае цены упали приблизительно на 20%, а в Крыму — лишь на 10%, заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, традиционное снижение в такой период времени – около 30%. Это означает, что показатели Крыма втрое меньше. Как отмечается, это обусловлено закрытием границ.

В сравнении с майскими праздничными заездами стоимость отдыха в Краснодарском крае снизилась на 10–12%, рассказал представитель туроператора «TUI Россия».

Отдых в России во второй половине мая обходится на 10–20% дешевле, чем в период праздников, однако так снизить цены решили далеко не все объекты туристической индустрии, подчеркнули в «Интуристе».

Стоимость летнего размещения в Сочи и Крыму плавно растет по мере приближения пикового сезона заездов, заявили в компании.

Особенно переплатят граждане, планирующие отпуск в последний момент, отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин

Авиабилеты на вторую половину мая в популярные туристические города стали дешевле в среднем на 30%, заявили в Aviasales. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно в Ставрополь стала ниже на 27%, упав до 7 тысяч рублей, в Геленджик — на 23%, упав до 8 тысяч рублей, в Калининград — на 17%, упав тоже до 8 тысяч рублей.

Тем, кто не успел купить летние путевки, Юрий Барзыкин порекомендовал обратить внимание на альтернативные популярные направления.

Сезонный рост цен на пиковые даты наблюдается каждый год и вызван нехваткой качественной современной туристической инфраструктуры, заявили ранее изданию в Ростуризме