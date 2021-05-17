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Вырос спрос на агентов по недвижимости

Лера Букина
3 часа назад
Востребованность услуг агентов по недвижимости в сравнении с 2020 годом существенно выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Вырос спрос на агентов по недвижимости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество операций по оплате услуг агентов по недвижимости выросло на 33%. При этом средний чек снизился на 25% и составил 9 051 рубль», – выяснили эксперты.
По словам авторов исследования, такая динамика обусловлена снижением ставок по ипотеке в банках, в результате чего спрос на сделки по покупке и продаже недвижимости у россиян увеличился.
Согласно данным Центробанка, российские банки увеличили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%. В итоге суммарная задолженность россиян по кредитам на покупку жилья впервые превысила отметку в 9 триллионов рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Москва возглавила топ-5 регионов-лидеров по выдаче ипотеки.
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