Вырос спрос на агентов по недвижимости

«В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество операций по оплате услуг агентов по недвижимости выросло на 33%. При этом средний чек снизился на 25% и составил 9 051 рубль», – выяснили эксперты.
По словам авторов исследования, такая динамика обусловлена снижением ставок по ипотеке в банках, в результате чего спрос на сделки по покупке и продаже недвижимости у россиян увеличился.
Согласно данным Центробанка, российские банки увеличили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%. В итоге суммарная задолженность россиян по кредитам на покупку жилья впервые превысила отметку в 9 триллионов рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Москва возглавила топ-5 регионов-лидеров по выдаче ипотеки.