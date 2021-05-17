Финансист напомнил о льготах за владение ценными бумагами

С помощью налоговых вычетов сегодня есть возможность значительно сэкономить, причём многие граждане могут рассчитывать сразу на несколько вычетов. Об этом NEWS.ru заявил финансовый советник Владимир Верещак.

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Речь идет, в частности, о тех, кто решил сформировать собственный пенсионный капитал и составил личный финансовый план, подразумевающий инвестиции в ценные бумаги.

Верещак советует рассмотреть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), благодаря которым можно получать налоговые льготы. Обычные брокерские счета не дают такой возможности, указал он.

Эксперт отмечает, что в дополнение к ИИС существует возможность воспользоваться льготой за долгосрочное владение ценными бумагами.

Если бумагу человек приобрел в 2014 году или позже, а также в случае ее нахождения в собственности более трех лет, после ее продажи за каждый год из полученной прибыли для целей налогообложения у инвестора есть возможность вычесть по 3 млн рублей, рассказал Верещак.

Не следует забывать и о социальных и других налоговых вычетах, которые доступны не только инвесторам.

«Если вы оплачивали лечение, обучение (за себя или близких родственников), приобретали жильё (в том числе в ипотеку) и у вас есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, Вы также можете получить налоговый вычет, — указал финансовый советник.