Финансист напомнил о льготах за владение ценными бумагами

С помощью налоговых вычетов сегодня есть возможность значительно сэкономить, причём многие граждане могут рассчитывать сразу на несколько вычетов. Об этом NEWS.ru заявил
финансовый советник Владимир Верещак.
Речь идет, в частности, о тех, кто решил сформировать собственный пенсионный капитал и составил личный финансовый план, подразумевающий инвестиции в ценные бумаги.
Верещак советует рассмотреть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), благодаря которым можно получать налоговые льготы. Обычные брокерские счета не дают такой возможности, указал он.
Эксперт отмечает, что в дополнение к ИИС существует возможность воспользоваться льготой за долгосрочное владение ценными бумагами.
Если бумагу человек приобрел в 2014 году или позже, а также в случае ее нахождения в собственности более трех лет, после ее продажи за каждый год из полученной прибыли для целей налогообложения у инвестора есть возможность вычесть по 3 млн рублей, рассказал Верещак.
Не следует забывать и о социальных и других налоговых вычетах, которые доступны не только инвесторам.
«Если вы оплачивали лечение, обучение (за себя или близких родственников), приобретали жильё (в том числе в ипотеку) и у вас есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, Вы также можете получить налоговый вычет, — указал финансовый советник.
Разные типы налоговых вычетов в некоторых случаях можно совмещать и перераспределять между супругами, отмечает он. Подавать декларацию для того, чтобы получить вычет, можно в течение трех лет с момента появления основания, подчеркнул Верещак.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что правительство России
одобрило поправки, упрощающие получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.