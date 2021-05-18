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Как вложиться в биткоин

Елена Прошина
29 минут назад
Биткоин можно купить не целиком. Об этом вице-президент компании QBF Владимир Масленников рассказал «Прайму».
Как вложиться в биткоин
Фото: ТАССТАСС
В настоящее время курс биткоина составляет 44,6 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей). Масленников рассказал, что эту и другие цифровые валюты можно купить на криптобиржах. Для этого необходимо завести криптокошелек.
При этом для покупки биткоина необязательно иметь 44 тысячи долларов — можно купить даже самую маленькую единицу этой криптовалюты, которая называется сатоши и составляет 0,00000001 биткоина.
Масленников указал на высокую волатильность рынка блокчейн-активов и призвал потенциальных инвесторов понимать высокую вероятность потерять вложения. Он спрогнозировал падение курса биткоина в долгосрочной перспективе. Эксперт объяснил, что эта криптовалюта уступит место более технологически продвинутым.
«В целом росту блокчейн-активов будут способствовать развитие технологии и имплементация новых протоколов. Эти факторы положительно скажутся только на тех активах, которые эти технологии применяют», — добавил он.
Личный счет,Владимир Масленников,
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