Как вложиться в биткоин

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В настоящее время курс биткоина составляет 44,6 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей). Масленников рассказал, что эту и другие цифровые валюты можно купить на криптобиржах. Для этого необходимо завести криптокошелек.

При этом для покупки биткоина необязательно иметь 44 тысячи долларов — можно купить даже самую маленькую единицу этой криптовалюты, которая называется сатоши и составляет 0,00000001 биткоина.

Масленников указал на высокую волатильность рынка блокчейн-активов и призвал потенциальных инвесторов понимать высокую вероятность потерять вложения. Он спрогнозировал падение курса биткоина в долгосрочной перспективе. Эксперт объяснил, что эта криптовалюта уступит место более технологически продвинутым.