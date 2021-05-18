Эксперт предупредил об обмане на кассе супермаркета

Существует достаточно много способов обмана потребителей. Несмотря на использование современного "умного" кассового оборудования, программ мониторинга, электронных весов, человеческий фактор контролировать не всегда возможно, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

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"Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза", — говорит эксперт.

Разновидность этого способа обмана — добавление в чек постороннего товара самостоятельно . Некоторые товары кассиры не сканируют, например, хлеб, а добавляют вручную с помощью специального кода. Еще один способ обмана покупателей, широко применяемый недобросовестными продавцами, — неправильная сдача.

"После того, как весь товар был сканирован на кассе, кассир по правилам должен назвать общую стоимость покупок, затем сумму полученных от покупателя денег и сумму сдачи, после чего выдать ее вместе с чеком. Однако не секрет, что не все кассиры выполняют эти действия добросовестно", — отмечает Храмова.

Если кассир ошибся со сдачей не в пользу покупателя, установить это, по словам специалиста, можно, "сняв кассу", то есть сверив информацию в чеке с показаниями аппарата и выявив излишки денежных средств.

Также способом обмана является подмена штрих-кода на товаре. В этом случае дорогой товар сканируется на кассе по штрих-коду более дешевого.

"Еще один интересный способ — это акция 1+1, когда два товара продаются по цене одного. Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию 1+1, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар", — говорит Храмова.

Достаточно безобидным способом обмана является следующий: кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, тогда баллы начисляются ему, а не покупателю.